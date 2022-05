Afrique : Une sévère loi antiterroriste adoptée au Mozambique

Le nord du Mozambique est touché par 2017 par une insurrection islamiste, qui a fait près de 4000 morts et plus de 820’000 déplacés.

«Impacts cruels»

Environ 3900 personnes ont été tuées et 820’000 déplacées depuis le début de l’insurrection djihadiste dans le nord du Mozambique en octobre 2017. Plus de 3100 soldats venus de plusieurs pays africains ont été déployés dans la province du Cabo Delgado en juillet dernier, en proie depuis fin 2017 à des violences djihadistes.

Cette province septentrionale est la seule partie du Mozambique à majorité musulmane, et aussi l’une des régions les plus déshéritées de l’un des pays les plus pauvres du monde. Les efforts pour extraire le gaz naturel ont attiré les plus gros investissements jamais réalisés en Afrique, notamment un projet de 16,5 milliards d’euros de TotalEnergies.