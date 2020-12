Polémique en France : Une loi qui entraverait la liberté en cas de non-vaccination

Un projet de loi présenté lundi stipule que des restrictions pourraient être prononcées contre des personnes qui ne se sont pas fait vacciner. L’opposition est scandalisée.

«De façon sournoise, ce texte envisage non pas de rendre la vaccination obligatoire, mais d’empêcher toute vie sociale aux personnes qui ne le seraient pas», a affirmé la présidente du RN Marine Le Pen en dénonçant une «mesure d’essence totalitaire» .

Sujet sensible

Le sujet est sensible: selon un récent sondage, 59% des Français n’ont pas l’intention de se faire vacciner contre le coronavirus, faisant de la France l’un des pays européens les plus réfractaires au vaccin.

«On va discuter évidemment avec la représentation nationale, avec les députés, avec les sénateurs, c’est un texte qui a vocation à faire son chemin, à mûrir», a-t-il ajouté, laissant la porte ouverte à des aménagements. «Quand il s’agit de restreindre nos libertés publiques, on pourrait avoir une discussion collective tout de même!" a lancé sur RMC le député de la gauche radicale Alexis Corbière.

Pouvoirs quasi illimités

«Ce projet de loi empêche par avance le Parlement de pouvoir jouer son rôle de force d’opposition, car c’est par décret que ces régimes d’exception pourront être activés», explique à l’AFP Laureline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel à l’université Sorbonne Nouvelle, à Paris. «Ce texte vise à englober le plus de situations possibles et donne potentiellement des pouvoirs quasi illimités aux autorités exécutives», poursuit-elle, soulignant que cette crise «a fait sauter beaucoup de verrous».