Gastronomie : Une loi russe met sous pression les livraisons de champagne

Vendredi, Vladimir Poutine a signé une loi précisant que seuls les vins mousseux produits en Russie pourront porter le nom de champagne. Des producteurs français vont suspendre leurs livraisons.

«C’est justifié»

La filiale russe du groupe français de luxe, qui produit notamment les célèbres Moët et Chandon, Veuve Cli c quot ou encore Dom Pérignon, a donc prévenu ses partenaires locaux qu’elle suspendait ses livraisons vers le pays, en réponse à cette loi. «Je peux confirmer avoir reçu un courrier de ce type, et c’est justifié», a déclaré Leonid Rafailov, directeur général d’AST, l’un des principaux distributeurs de vins et spiritueux en Russie.