États-Unis : Une loi sur la dépénalisation du cannabis avance au Congrès

La Chambre des représentants a approuvé vendredi un projet de loi visant à dépénaliser le cannabis, mais le texte a peu de chances de passer au Sénat.

«C’est un moment historique», a salué avant le vote l’élue démocrate de Hawaï Tulsi Gabbard. C’est «un pas vers la fin de la coûteuse et destructrice guerre américaine contre la drogue, qui a fait d’Américains ordinaires des criminels, déchiré des familles et ruiné tant de vies». «Pendant trop longtemps, nous avons traité la marijuana comme un problème judiciaire et non comme une question de choix individuel ou de santé publique», a réagi le démocrate Jerry Nadler, à l’origine du texte.