Ouganda : Une loi veut freiner la vente d’alcool

En Ouganda, pays où la consommation d’alcool est élevée, un texte veut limiter les horaires d’ouverture des bars, les ventes et la publicité. Mais les brasseurs n’apprécient pas l’idée…

Les Ougandais sont parmi les plus grands consommateurs d’alcool du continent africain. De nombreuses personnes y meurent chaque année après avoir consommé de l’alcool frelaté, fabriqué dans des distilleries de rue, mais les décès ne sont généralement pas signalés.

La consommation excessive d’alcool «a de graves conséquences économiques, sociales ainsi que sur le bien-être de la société, notamment en ce qui concerne les violences domestiques», a déclaré Sarah Opendi, ancienne ministre de la Santé, à l’origine du projet. «La loi que nous voulons mettre en place permettrait au gouvernement de réguler à quelle heure les gens peuvent aller au bar, et cela devrait être après les heures de bureau, pour éviter que quelqu’un ne se lève tôt le matin pour aller au bar, alors que le reste de la population va travailler.»

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé de 2018, l’Ouganda est classé parmi les principaux pays consommateurs d’alcool par habitant en Afrique. Selon Statista, en 2018, plus de 60% du marché ougandais de l’alcool était illicite, le plus important d’Afrique. Dix-sept personnes sont décédées et des dizaines ont été admises à l’hôpital, en août, après avoir consommé de l’alcool toxique dans un kiosque routier dans la ville d’Arua, dans le nord du pays.