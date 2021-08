Grisons : Une loutre fait coucou à la caméra aux Grisons

Un mustélidé a été vu la semaine dernière dans un jardin à Bonaduz. Il va faire l’objet de toutes les attentions.

Considéré comme un animal ayant disparu de la Suisse depuis 1989, la loutre fait de timides apparitions dans notre pays. «Nous sommes heureux de pouvoir enregistrer sa présence après la dernière observation effectuée en 2018», déclare Andrea Baumann, du Service cantonal grison de la chasse. Fort de cette découverte, son service va effectuer un suivi complet de la présence de ce mammifère. «Les loutres sont des animaux solitaires et discrets qui aiment se nourrir de poissons et d’autres animaux qu’elles croisent. Elles apprécient le calme et la sécurité», explique Irene Weinberger, spécialiste des loutres chez Pro Natura. Même le garde-chasse, qui suit ces bêtes, n’en a encore jamais vu, si ce n’est leurs crottes!