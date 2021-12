Grisons – Une louve du Calanda de plus de 11 ans intrigue les experts

Service de chasse et de pêche des Grisons

Cette meute n’existant plus, il est fort probable qu’elle ait pris soin d’elle-même pendant plusieurs années.

La louve F07 vit encore alors qu’elle a plus de 11 ans.

La louve F07 vit! C’est ce qu’annonce la « Südostschweiz ». Comme plus aucune trace d’elle n’avait été retrouvée pendant près de deux ans, le service de chasse et de pêche des Grisons pensait qu’elle était morte. Il s’avère désormais que ce n’est pas le cas. Selon le directeur du service, Adrian Arquint, deux traces de selles ont été retrouvées le 1er septembre dans le massif du Calanda. Les résultats des tests ADN confirment qu’il s’agit bien de F07, la femelle ayant engendré la meute du Calanda .

L’âge avancé de la louve étonne les experts. Selon le Groupe Loup Suisse, F07 est née en 2010 ou avant. Elle a donc actuellement plus de 11 ans. Or d’habitude, ces animaux vivent bien moins longtemps. «L’espérance de vie moyenne d’un loup vivant à l’état sauvage est de 3 à 5 ans. De nombreux loups meurent alors qu’ils sont encore petits», explique David Gerke, président du Groupe Loup Suisse. Selon lui, il est très rare qu’un loup dépasse les 10 ans. «F07 est le premier loup connu de Suisse ayant dépassé cet âge. Seuls quelques rares cas ont été enregistrés en Allemagne et en France.»