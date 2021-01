Russie : Une louve tue deux chiens, il l’étrangle à mains nues

Un paysan de l’est de la Russie a remporté sa lutte avec un énorme canidé qui s’en était pris à des animaux de sa ferme, le 2 janvier dernier.

L’air satisfait, il pose avec l’impressionnante bête qu’il vient de tuer. Le 2 janvier, un paysan domicilié dans l’Oblast autonome juif de Russie a affronté une énorme louve qui avait déjà tué deux chiens et attaqué un cheval. Des images de vidéosurveillance montrent l’imposant canidé s’en prendre au fermier et le mordre. L’homme se bat avec l’animal dans la neige et finit par le saisir par le cou tout en le frappant à plusieurs reprises.

«Le paysan n’a pas eu le temps de se saisir d’un fusil et s’est lancé dans un combat à mains nues contre l’animal», explique une source citée par le «Sun». L’homme, qui a été légèrement blessé durant son face-à-face avec la louve, craignait que celle-ci ne s’en prenne à son bétail, explique newizv.ru. Selon des villageois, les loups attaquent de plus en plus souvent les chiens de garde et les animaux de ferme depuis la destruction de zones forestières dans la région.