Afrique Une lueur d’espoir avec la baisse du nombre de Covid

Alors que l’Europe et l’Amérique continuent à se battre contre le coronavirus, l’Afrique enregistre une diminution des cas. Une note positive.

Baisse aussi en Afrique du Sud

Moins de morts

Même si les données restent limitées, les responsables sanitaires africains sont de plus en plus convaincus, selon John Nkengasong, que la plupart des cas de nouveau coronavirus sur le continent sont asymptomatiques – lui-même estimant cette proportion entre 70 et 80% – et que la mortalité reste relativement basse.