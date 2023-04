Yémen: Une «lueur d’espoir» dans un pays ravagé par la guerre

Fin mars, le gouvernement reconnu par la communauté internationale et les rebelles avaient conclu un accord à Berne pour échanger plus de 880 prisonniers, dont des Saoudiens et des Soudanais. Cet accord avait été conclu après un réchauffement inattendu des relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran, deux poids lourds du Golfe qui s’opposent sur divers dossiers.