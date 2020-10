Explosion à Beyrouth«Une lumière dans les ténèbres»

La vie de Sarah Copland et Craig Oehlers a basculé le 4 août dernier, à Beyrouth. En mission dans la capitale libanaise pour les Nations Unies depuis 2019, l’Australienne se trouvait chez elle quand une énorme explosion a dévasté le port et ses alentours. Isaac, son fils de 2 ans, était assis dans sa chaise haute au salon. Le souffle a fait exploser les fenêtres de l’appartement de la famille, situé à environ 700 mètres du site.

Grièvement blessé par des éclats de verre, le petit garçon a été emmené d’urgence à l’hôpital, mais il a succombé quelques heures plus tard. Une terrible tragédie pour Sarah et Craig, qui attendaient alors la venue au monde de leur deuxième enfant. De retour en Australie-Occidentale, le couple a retrouvé une raison de sourire à la vie: un petit garçon a vu le jour, écrit 7 news .

«Bienvenue dans ce monde, notre magnifique Ethan. Dans les profondeurs du chagrin inimaginable causé par la perte de ton grand frère Isaac, tu es la lumière brillante qui nous guidera dans les ténèbres», a écrit l’Australienne, mercredi sur Twitter. L’explosion du 4 août a fait au moins 204 morts et plus de 6500 blessés. Environ 300’000 habitants se sont retrouvés sans domicile, et le coût des dégâts est estimé à plus de 15 milliards de dollars.