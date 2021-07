Genève - Lutte désespérée pour éviter la mise à mort d’un chiot

Si on en reste là, Fredy junior n’a plus que quelques heures à vivre. Dès vendredi minuit, le SCAV (service des affaires vétérinaires) sera autorisé à euthanasier ce chiot de quatre mois de race Pinscher Toy. La justice genevoise a refusé mardi d’accorder l’effet suspensif au recours de sa propriétaire, qui remue ciel et terre depuis début juin pour le sauver.

Me Romain Jordan (secondé par Me Annette Micucci), qui la défend, estime qu’il suffirait de vacciner le chien et de l’isoler jusqu’à fin août, terme théorique selon lui de la période d’incubation de la rage, pour éviter sa mise à mort. Le SCAV juge qu’il s’agit d’un non-sens scientifique. La justice cantonale s’est rangée à ce dernier avis. L’avocat a donc saisi mercredi le Tribunal fédéral, dans l’espoir qu’il suspende le processus. Et l’horloge tourne. Samedi, il sera trop tard.