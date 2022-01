États-Unis : Une lycéenne filmée en train de jeter son bébé à la poubelle

Une jeune femme de 18 ans a été mise en examen pour tentative de meurtre, samedi. Elle assure qu’elle ne se savait pas enceinte, mais ses amies affirment le contraire.

Alexis Avila, 18 ans, a été arrêtée samedi dernier à Hobbs (Nouveau-Mexique). La jeune femme a été mise en examen pour tentative de meurtre et libérée sous caution dans la foulée. Elle doit comparaître devant la cour de Lovington ce mercredi. La caméra de surveillance d’un commerçant de la ville a surpris la lycéenne en train de jeter son nouveau-né dans un container, vendredi après-midi. Par miracle, trois personnes qui cherchaient quelque chose dans les poubelles ont découvert le petit garçon cinq heures plus tard. Paniquée, April Meadows a appelé la police, expliquant que l’enfant était gelé et qu’il était «très, très, très faible».

Le père du bébé, un adolescent de 16 ans, l’a baptisé Saul. L’enfant est actuellement hospitalisé dans un état stable. Alexis a affirmé aux enquêteurs qu’elle ignorait qu’elle était enceinte et qu’elle avait donné naissance à son fils dans la salle de bains familiale, jeudi. La jeune femme assure avoir paniqué et décidé de se débarrasser de son nouveau-né. Or, des témoignages viennent fragiliser la version des faits de la lycéenne. Plusieurs amies d’Alexis ont en effet raconté qu’elle parlait ouvertement de sa grossesse à l’école et qu’elle avait cessé de venir en cours à la mi-décembre.