Brésil: Une lycéenne tuée dans son école par un ancien élève

Une lycéenne de 16 ans a été tuée et un autre élève blessé, lundi, lors d’une attaque à l’arme à feu perpétrée par un ancien élève dans une école du sud du Brésil, ont annoncé les autorités. L’intervention d’un professeur, qui a immobilisé le tireur, «a permis d’éviter une tragédie encore plus grave», a déclaré le gouverneur de l’État du Paraná, Carlos Ratinho Junior, qui a décrété trois jours de deuil.

«Encore une jeune vie volée par la haine et la violence que nous ne pouvons plus tolérer dans nos écoles et dans notre société», a tweeté le président Luiz Inácio Lula da Silva, qui a exprimé «tristesse et indignation».