il y a 24min

BMW 320I CABRIOLET

Une machine à remonter le temps pour amateurs de soleil

Non, la BMW 320i cabriolet de la série E30 n’a rien d’une «oldtimer», ni même d’une «youngtimer». Difficile de croire que ce modèle a déjà plus de 30 ans.

de Bruno von Rotz

1 / 11 Doubles-phares et calandre à double haricot: pas de doute, la 320i est bel et bien une BMW. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Sur les anciens modèles, il n’y avait pas encore d’appuis-tête arrières. L’arrière a été soumis à un lifting dans les années 1990. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Il n’y a pas d’arceau de sécurité. En revanche, le pare-brise avant est intégré dans les montants. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

Quelques faits À la voir, on ne dirait pas que la BMW 320i cabriolet a déjà plus de 30 ans.

Avec un prix de 40’000 francs à l’époque, elle ne rentrait pas dans le budget de monsieur et madame Tout-le-Monde.

Mais l’investissement en valait la peine, car une BMW 320i cabriolet est à bien des égards supérieure à bon nombre de voitures actuelles.

Faire un tour à bord d’une BMW 320i cabriolet de 1988, c’est un peu comme faire un voyage dans le temps, surtout quand on insère l’une des compilations de la fin des années 1980 dans le lecteur de cassettes.

À l’époque, Tracy Chapman chantait «Talking ‘Bout a Revolution» et il y avait bel et bien un peu de révolution dans l’air en 1985, quand BMW a présenté sa cabriolet E30. Après tout, l’offre de cabriolets avec un toit ouvrant complètement escamotable était assez limitée à l’époque. Outre l’Alfa Romeo Spider, la Saab 900, la Mercedes SL (R107) et la Porsche Carrera, il y avait peu de modèles de série en dehors des cabriolets avec arceau de sécurité comme la Golf de Volkswagen, la Fiat (Bertone) Ritmo ou encore les décapotables américaines. La surprise était donc d’autant plus grande quand une BMW 325i décapotable a fait son apparition au Salon IAA de Francfort

La perfection

«Perfect»: c’était le titre du tube de «Fairground Attraction», qui avait réussi à se classer en tête du hit-parade à la fin des années 1980. Et c’est aussi de (presque) parfaite qu’on pouvait qualifier la BMW Série 3 cabriolet. Le toit s’ouvrait rapidement, même manuellement et l’habitacle ne manquait pas d’espace. Dans sa version décapotable, la Série 3 était adaptée à un usage quotidien, été comme hiver. Le seul bémol était son prix. À plus de 40’000 francs, elle n’était pas accessible à tous les budgets.

Dans son sillage

Des enceintes de la 320i cabriolet, on entend encore résonner «Better Be Home Soon» de Crowded House et il n’aura effectivement pas fallu très longtemps à BMW pour donner à la 325i cabriolet une petite sœur un peu plus confortable. À l’automne 1987, c’était chose faite. Or, les revues automobiles se sont très peu intéressé à la nouvelle venue et pour cause. Au fond, il ne s’agissait tout simplement que d’une 325i cabriolet avec une cylindrée inférieure et moins puissante, donc a priori moins intéressante.



Le cabriolet 2.0 litres prenait en revanche tout son sens auprès des acheteurs, qui devaient débourser nettement moins d’argent pour en faire l’acquisition (CHF 36’850 ou DM 43’100), du moins s’ils étaient prêts à se contenter du modèle d’entrée de gamme, ce qui était le cas de très peu d’entre eux. Il est en effet rare de voir apparaître sur le marché de l’occasion ou dans des annonces de collectionneurs des 320i cabriolet avec sièges en tissu, jantes en acier, sans équipement électronique de divertissement.

Un véritable petit paradis

«Paradise» de Sade était sans doute LE morceau idéal à écouter à bord d’une décapotable à la fin des années 1980. Il y a 30 ans, les conditions pour amateurs de décapotables se sont développées de façon idyllique. On assistait alors à un nouvel engouement pour les cabriolets et les chiffres de ventes explosaient. La concurrence ne s’est d’ailleurs pas fait attendre, Audi étant le principal adversaire de BMW dans ce domaine et il faut dire que la marque s’est bien défendue.

À partir de là, les deux concurrents se sont partagé le marché dans leur segment et d’autres moteurs sont venus étoffer le choix, avec des quatre cylindres chez les deux constructeurs et un six cylindres chez Audi à partir de 1992.

Une fontaine de Jouvence

Rod Stewart chantait alors «Forever Young» et c’est encore le sentiment que l’on a aujourd’hui à bord du cabriolet compact E30. Le fait que ces anciens modèles font désormais partie des «oldtimer» se fait à peine sentir à la conduite. Une BMW cabriolet est à bien des égards supérieure à bon nombre de voitures actuelles, notamment en ce qui concerne la vue panoramique à peine limitée, la carrosserie que l’on peut embrasser du regard et le bloc de compteurs rapidement lisibles. Pas besoin de manuel d’utilisation, pas même pour le plus novice des conducteurs de E30.