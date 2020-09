Dans «As Far As The Eye», le joueur incarne le Souffle qui guide les Pupilles, une tribu en voyage pour l’Œil, le centre du monde, avant que la Terre ne soit entièrement submergée par un cataclysme. Ce charmant périple divisé en plusieurs étapes, que l’on choisit au gré de ses envies ou de ses besoins, nécessite une quantité certaine de ressources. On les récolte à travers les bâtiments que l’on érige et les membres de la communauté.