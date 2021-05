Mexique : Une maire arrêtée pour la disparition d’une militante anticorruption

Claudia Uruchurtu Cruz, une femme de 48 ans mexico-britannique, est portée disparue depuis le 26 mars, après une manifestation contre le parti au pouvoir.

La maire d’une ville du sud-ouest du Mexique et deux autres personnes ont été arrêtées en lien avec la disparition d’une militante anticorruption mexico-britannique, a indiqué le parquet local. Claudia Uruchurtu Cruz, une femme de 48 ans à la double nationalité britannique et mexicaine, a été portée disparue le 26 mars, après une manifestation contre le parti au pouvoir à Nochixtlan. Sa disparition a déclenché une vaste campagne de recherche et la maire Lizbeth Victoria Huerta a été identifiée comme un suspect potentiel.