Calenzana : Une maison appartenant à des Suisses endommagée en Corse

Des traces d’explosifs et des restes de bouteilles de gaz ont été retrouvés dans la résidence secondaire inoccupée au moment des faits.

Dans la maison, inoccupée au moment des faits, les démineurs ont trouvé des traces d’explosifs et des restes de bouteilles de gaz, a ajouté Arnaud Viornery, confirmant une information de «Corse-Matin». Des tags «FLNC» (Front de libération nationale de la Corse: ndlr) ont été découverts sur la façade, a précisé le magistrat.

Le parquet antiterroriste saisi

Une enquête pour dégradation par moyen dangereux a été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Corse. Le parquet national antiterroriste (Pnat) s’en est ensuite saisi, a précisé Arnaud Viornery. Le sinistre a été découvert ce mercredi, sans que l’on sache la date exacte des faits, a-t-il également indiqué.

Ces dégradations interviennent après que plusieurs dizaines de résidences secondaires ont été touchées depuis un an par des incendies criminels, avec ou sans présence de tags. Début février, un nouveau groupe clandestin baptisé «Ghjuventu Clandestina Corsa» (GCC, Jeunesse clandestine corse, ndlr) a annoncé sa création et revendiqué 17 actions contre des résidences secondaires, des immeubles en construction, des entreprises du bâtiment et des établissements touristiques.