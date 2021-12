Hacking en série : Une maison d’édition valdo-genevoise victime d’une cyberattaque

Les éditions Slatkine ont été la cible d’un piratage informatique, début novembre. Après avoir payé la rançon, la société a récupéré l’ensemble de ses données.

Des imprimantes folles, des ordinateurs inutilisables, des sauvegardes infectées. Pas de doute. Le 6 novembre, les éditions Slatkine ont bel et bien été la cible d’un piratage informatique. Si les ouvrages et la base de données centrale de l’entreprise valdo-genevoise sont restés en sécurité, tout le système informatique a été mis hors service. Basée à Chavannes-de-Bogis (VD), la société dépose alors plainte auprès des services de police vaudois. Comme le révèle le «GHI», quatre jours plus tard, la demande de rançon tombe. Le directeur ne précise pas le montant, mais Ivan Slatkine indique qu’il ne dépasse pas quelques milliers de francs.