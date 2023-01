Genève: Une Maison des femmes verra le jour en 2026 à Plainpalais 

Genève : Une Maison des femmes verra le jour en 2026

Une maison dédiée à la cause des femmes et aux associations la promouvant verra bientôt le jour à Genève, dans le quartier de Plainpalais. Il s’agit d’un immeuble situé à l’angle du boulevard des Philosophes, et de la rue de l’Ecole-de-Chimie, qu’a acquis la Fondation Hans-Wilsdorf à cet effet. Elle le mettra gratuitement à disposition de cette cause. Les lieux ouvriront en 2026. Ils réuniront treize associations: Avvec, Aspasie, Aux 6 logis, Camarada, Cefam, Découvrir, F-information, Lestime, Viol-Secours, Voie F, SOS Femmes, DécadréE et We Can Dance It.