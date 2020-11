Une maison destinée aux femmes célibataires

«À la ronde» est une maison atypique, située dans le Devon, en Angleterre. CC BY 2.0, Glen Bowman Elle a été construite par deux cousines, Mary et Jane Parminter. Alison Day, CC BY-ND 2.0 Jane Parminter était la fille d’un riche négociant en vins. Alison Day, CC BY-ND 2.0

À proximité du village de Lympstone, dans le Devon (Angleterre) se trouve une maison plutôt originale datant du XVIIIe siècle. Composée de seize côtés (ce qui en fait presque un bâtiment rond), la maison a été construite par deux cousines célibataires, Jane et Mary Parminter, au retour de leur périple en Europe qui a duré plusieurs années.

Jane était la fille d’un riche négociant en vins du Devon. Après la mort de son père en 1784, Jane est partie faire le tour de l’Europe, comme le voulait la coutume au sein de la haute société anglaise de l’époque. Elle était accompagnée de sa sœur invalide Elizabeth, de sa cousine Mary et d’une amie.

La maison des souvenirs

Plusieurs années durant, les jeunes femmes ont exploré la France, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse et probablement aussi l’Espagne et le Portugal, avant de retourner en Angleterre, en 1795. Les cousines Jane et Mary ont alors décidé de construire une maison qui était censée leur rappeler leur périple et être un lieu destiné à abriter tous les souvenirs qu’elles avaient rapportés de leurs voyages.

Jane et Mary ont fait l’acquisition d’un terrain d’un peu plus de 60’000 m², sur lequel elles ont construit «À la Ronde», la maison aux seize côtés, inspirée de la basilique octogonale Saint-Vital de Ravenne. D’après l’histoire familiale, Jane a construit la maison de ses propres mains. Cette version est toutefois controversée par le fait que l’architecte John Lowder en serait à l’origine.

À la poursuite du soleil

À l’intérieur de la maison, on trouve vingt pièces, réparties sur trois étages. Le rez-de-chaussée était jadis occupé par le personnel domestique et desservait une cave à vin, une salle des trésors et une cuisine. Les deux étages supérieurs étaient exclusivement réservés aux deux femmes. La configuration est totalement atypique. Au centre du bâtiment se trouve un dégagement octogonal avec huit portes donnant chacune accès à une pièce.

La particularité des pièces est qu’elles sont toutes communicantes les unes avec les autres. Il est donc possible de contourner le dégagement sans y mettre le pied. C’était surtout important pour Jane et Mary qui avaient pour habitude de suivre le soleil de pièce en pièce. Elles commençaient leur journée par un petit-déjeuner dans la pièce située côté est et la finissaient en prenant le thé dans la pièce la plus à l’ouest.

Occupée uniquement par des femmes pendant 200 ans

Décédée en 1811, Jane Parminter est enterrée près de la petite chapelle qui jouxte le terrain de ses cousines. Mary a continué de vivre dans cette maison jusqu’à sa mort, en 1849. Le testament de Mary stipulait clairement que la maison ne devait être léguée qu’à des «unmarried kinswomen», c’est-à-dire à des parentes célibataires de la famille.

Après sa mort, la maison est donc passée aux mains de deux autres cousines célibataires, Jane et Sophia Hurlock, avant qu’une troisième cousine, Stella Reichel n’en hérite. Cette dernière a finalement fait modifier son testament, de sorte à pouvoir léguer la maison à son frère, Oswald Reichel. Ce dernier a été l’unique propriétaire masculin de l’histoire de la maison et y a fait réaliser de nombreux travaux. Il a notamment construit une salle d’eau, un château d’eau, y a installé le chauffage central, ainsi qu’une salle de bains plus moderne.

Une maison qui retrouve son lustre d’origine