Ecublens (VD) : Une maison d’habitation a été la proie des flammes

Un incendie s’est déclaré dans une villa mitoyenne, dans la nuit de lundi à mardi, à Ecublens (VD). Les cinq occupants ont été conduits à l’hôpital pour un contrôle.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 4 heures, la police cantonale vaudoise a été avertie qu’un incendie avait pris dans une maison à Ecublens (VD). À leur arrivée, les pompiers et les forces de l’ordre ont constaté que le feu s’était déjà propagé à toute l’habitation et que les flammes s’échappaient de la toiture et des fenêtres. Au moyen de leurs boucliers, les policiers ont évacué les habitants en les protégeant des nombreux débris qui retombaient, selon un communiqué de presse.