Mexique : Une maison d’où s’est enfui El Chapo à gagner à la loterie

Pour quelque 169’766 francs, il sera possible d’acheter une maison d’où le baron de la drogue s’était enfui via un tunnel en 2014.

Le 16 février 2014, El Chapo avait pris la fuite par un tunnel souterrain de l’immeuble. Il avait été arrêté six ans plus tard dans l’État de Sinaloa et envoyé dans une prison de haute sécurité d’où il s’était échappé.