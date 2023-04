Maison ravagée par les flammes dans la Vallée des Ponts

Les 58 têtes de bétail ont pu être sauvées

Un important dispositif a été déployé. 25 pompiers sont intervenus au moyen de 11 véhicules. 17 agents de la police neuchâteloise et cinq agents de la protection civile ont également été mobilisés. La route reliant Les Petits-Ponts au Val-de-Travers a dû être fermée et elle le restera une partie de cette nuit, afin d’assurer la sécurité de tous les intervenants. Le bâtiment est complètement détruit et les services d’urgence sont encore actifs sur le site. 58 têtes de bétail situées dans la ferme attenante ont pu être sauvées à temps.