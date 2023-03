France: une maison explose lors d’une descente de la gendarmerie

Le troisième gendarme, plus légèrement atteint, a été transporté vers le centre hospitalier de Clermont-Ferrand, a indiqué la préfecture de l’Allier dans un communiqué. Trois autres hommes, qui sont intervenus pour extraire leurs camarades de la maison, ont été plus légèrement blessés.

Une très forte odeur d’essence

«Cet individu avait proféré la veille des menaces à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique relevant du Ministère de la justice. À leur arrivée sur place, les gendarmes interpellent le mis en cause et remarquent alors une très forte odeur d’essence. Une violente explosion s’ensuit, embrasant l’habitation», a indiqué de son côté la préfecture de l’Allier.

Un incident similaire avait déjà eu lieu en 2020

Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Allier a déployé 57 hommes et 27 véhicules. La gendarmerie a dépêché 13 militaires supplémentaires et des moyens de police technique et scientifique étaient en cours d’acheminement dans l’après-midi.