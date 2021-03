Cette maisonnette est une manière originale de concevoir l’habitat. Casa Covida a été imprimée en 3D dans le désert de la vallée de San Luis, dans le Colorado (US). Les matières qui la constituent (sable, limon, argile) ainsi que l’eau nécessaire à l’impression proviennent du lieu même où l’habitation a été construite. Pour constituer les murs, un robot, de type SACRA, articule son bras pour déposer en zigzag des strates de boue qui sèchent au soleil (voir la vidéo au bas de l’article). L’appareil, commandé via un smartphone, est léger: il peut être manipulé par deux personnes.

Durabilité

La partie centrale abrite deux sièges et un foyer. Celui-ci sert à chauffer la pièce et à cuire des aliments. La première annexe est une chambre à coucher, la seconde une salle de bains. En cas d’intempérie, un toit gonflable vient coiffer la structure. La démarche, qui vise le coût le plus bas possible, s’inscrit dans le développement durable. Par exemple, le pin utilisé pour la porte n’a pas nécessité l’abattage d’un arbre vivant et la poignée a été faite avec des canettes recyclées. Ces dernières ont été trouvées sur les routes de la région.