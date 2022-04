Royaume-uni : Une «maison invisible» commence à se faire remarquer

A Londres, une propriété, devenue maison miroir, était jusqu’à présent passée inaperçue. Elle a récemment «agité la Toile».

La «maison invisible» a été pensée par l'architecte et designer anglais Alex Haw.

Non loin de la maison la plus étroite, une bâtisse située dans le quartier de Richmond, banlieue huppée de Londres, n’avait jusqu’à présent attiré que peu de regards.