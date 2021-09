Genève : Une maison pour les patients d’Alzheimer de moins de 65 ans

Genève sera le premier canton où sera implantée une structure dédiée à l’accueil des jeunes personnes souffrant de la maladie neurodégénérative.

Une maison accueillera des malades atteints précocement d’Alzheimer. Une première en Suisse, relate la «Tribune de Genève» jeudi. Au niveau national, 7600 personnes, âgées de moins de 65 ans, sont concernées. Mais, en raison de leur âge et de leur situation familiale, le passage en EMS, étape qui suit généralement le maintien à domicile, peut être peu adéquate. L’association « Maison Hemma », inspirée d’une pratique suédoise, va pallier ce manque en ouvrant une structure prévue fin 2022 à Bernex. Entre huit et dix personnes pourront y loger et leurs proches venir à tout moment, et même y passer la nuit.