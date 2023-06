Tourisme: une majorité de Français prévoient de partir en vacances en France cet été

Parmi eux, une proportion identique, soit «73%, privilégient des destinations locales (en France) et 60% prévoient un long séjour» contre 56% l’an dernier, a-t-elle précisé, selon une enquête conjointe réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 2000 personnes par l’agence de développement touristique Atout France, ADN Tourisme (offices de tourisme) et onze comités régionaux de tourisme (CRT).

Le littoral reste la destination la plus prisée

Quant aux réservations, elles sont en hausse de 5% pour l’ensemble de la saison, comparé à la même date de l’an dernier, et de 18% côté clientèle internationale. Sans surprise, le littoral (42%) est la destination la plus prisée, suivi par la campagne (21%), la montagne (11%) les zones urbaines (12%) et l’itinérance (8%).

Les vols en provenance de Chine explosent à la belle saison

Les touristes étrangers qui dépensent le plus viennent de Belgique, du Royaume-Uni, de Suisse et d’Allemagne, a précisé de son côté Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France. Et les vols en provenance de Chine ont augmenté, passant de «16 rotations hebdomadaires au printemps, à 50 depuis le 10 juin, soit davantage qu’avec le Canada, les États-Unis et l’Allemagne», selon Olivia Grégoire.