Coronavirus en Suisse romande

Une majorité de parents rétifs au retour de l'école

Selon un sondage en ligne de la «Tribune de Genève» et de «24 heures», 58% des internautes qui ont répondu sont opposés à la réouverture des classes le 11 mai.

En quelques heures, quelque 10'000 personnes ont répondu au sondage en ligne de la «Tribune de Genève» et de «24 heures» portant sur la réouverture des écoles le 11 mai. Une nette majorité s'y oppose. 58% d'entre eux jugent qu'il s'agit d'une mauvaise idée. C'est la difficulté à respecter les règles d'hygiène qui inquiète le plus les sondés (52%). Ce souci devance les déplacements du domicile à l'école (23,7%) et la réorganisation de l'organisation familiale (14,6%). Ce sondage fait écho à la pétition «Non à l'ouverture des écoles obligatoires» qui a récolté 15'000 signatures en cinq jours, réagit le président du syndicat des enseignants romands Samuel Rohrbach, qui fait état d'une «crainte très présente au sein de la population romande».