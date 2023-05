Les Suisses Suisses conservateurs sur les questions de genre

Les choses devraient rester telles qu’elles sont aujourd’hui, voici la position d’une majorité de Suisses révélée par le sondage «20 minutes/Tamedia» auquel plus de 30’000 personnes ont participé. La possibilité d’inscrire un genre neutre sur les documents d’identité? Des quotas de femmes dans les entreprises? Des femmes trans qui concourent dans le sport féminin? Tout ça, une majorité des Suisses n’en veulent pas. Cette majorité cherche même à durcir la loi, notamment en introduisant un âge minimum, à partir duquel on peut changer de sexe.

Parmi les différences notables entre catégories de la population, on remarque que les jeunes femmes sont les seules à ne pas s’opposer majoritairement à un troisième sexe sur les documents d’identité. Les sympathisants de gauche y sont favorables, les Vert’libéraux partagés et tous les autres partis opposés. Le rejet est également beaucoup plus fort parmi les personnes qui se décrivent comme religieuses.

Des jeunes avant-gardistes?

Autre question: à compétences égales lors d’un recrutement professionnel, faut-il choisir la candidate féminine au détriment d’un candidat masculin? Même les femmes sont plus nombreuses à trouver que ce procédé est questionnable par rapport à celles qui l’approuvent. Et ce sont les jeunes hommes qui critiquent le plus cette politique. Ce sont eux également qui se prononcent le plus fortement contre les quotas de femmes dans les entreprises, même plus que les hommes plus âgés.