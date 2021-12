Cyberadministration : Une majorité de Suisses veulent éviter le guichet et tout faire en ligne

Un sondage montre que la population est demandeuse de pouvoir remplir le plus possible de formalités administratives de façon numérique.

Ne plus devoir prendre une demi-journée de congé ou sacrifier la pause de midi pour se rendre au guichet de l’administration de sa commune ou de son canton: tel est le souhait d’une majorité des Suisses sondés par l’entreprise Deloitte. Il en ressort que 61% de la population «veut utiliser les services numériques du gouvernement et des administrations publiques» et que la flexibilité horaire (75%) et le gain de temps (72%) sont les principales raisons qui leur font émettre ce souhait.