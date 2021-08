Coronavirus : Une majorité des personnes hospitalisées sont des immigrés

En Suisse, la campagne de vaccination atteint peu les personnes issues de l’immigration. Associations et autorités veulent que cela change.

Une partie importante des patients atteints de Covid-19 actuellement soignés dans les hôpitaux suisses sont issus de l’immigration, notamment des Balkans, dont un grand nombre sont rentrés de vacances de leur pays d’origine. Il s’agit pour beaucoup de personnes ayant peu de qualifications et insuffisamment informées en ce qui concerne la pandémie et la vaccination. Ou de personnes qui ont retardé le moment de se faire vacciner à leur retour, comme le rapporte la «NZZ am Sonntag», en se basant sur des informations reçues par des professionnels de la santé et des directions cantonales de la santé publique.

Réintroduire la quarantaine?

Face à ce constat, Lukas Engelberger, président des directeurs cantonaux de la santé, estime qu’il faut «sérieusement envisager de réintroduire la quarantaine» à l’entrée en Suisse. Marius Brülhart, professeur d'économie à l'Université de Lausanne et expert économique au sein de la Task Force Covid-19, préconise pour sa part des campagnes de vaccination sur le lieu de travail. Ce «d'autant plus qu'une proportion considérable de personnes non vaccinées semble provenir de milieux populaires peu éduqués et moins facilement accessibles par la communication officielle avec les autorités et les médias», note-t-il.