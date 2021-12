Sondage – Une majorité des seniors souhaiteraient le confinement des non-vaccinés

Le Conseil fédéral a décidé vendredi de généraliser la règle des 2G jusqu’au 24 janvier. Dès lundi, seules les personnes vaccinées et guéries pourront entrer dans les restaurants, cinémas, centres de fitness et musées. Et seulement si elles portent un masque. Trop dur? Certainement pas, pense une grande majorité de Suisses. C’est ce que montre une enquête représentative réalisée par l’institut Link pour le compte du «SonntagsBlick». Les deux tiers des 1000 personnes interrogées estiment que la règle des 2G est une bonne décision. Trois sondés sur cinq acceptent même de combiner cette règle avec une obligation de porter le masque à l’intérieur.