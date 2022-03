Sondage sur l’Ukraine – Une majorité des Suisses prêts à prendre les armes pour se défendre

Voilà un peu plus de trois semaines que l’Ukraine est envahie par les troupes russes de Vladimir Poutine. Plus de 3 millions de réfugiés ont déjà fui leur pays en guerre. Jusqu’à présent, la Suisse a accueilli 8000 personnes depuis le 24 février. Les images des bombardements et des victimes civiles sont omniprésentes dans les journaux, à la télé et sur Internet. Une des conséquences de la guerre ressenties en Suisse est notamment la forte augmentation du prix du carburant.