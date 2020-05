Neuchâtel

Une maladie contagieuse détectée chez des porcs

Un porc a dû être euthanasié après la découverte d'une maladie très contagieuse dans une exploitation neuchâteloise.

Un cas de Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) a été diagnostiqué mardi dans une petite exploitation de la commune de Val-de-Ruz (NE) détenant quelques porcs, en tant qu'animaux de compagnie. L'animal malade a dû être euthanasié.

«Cette maladie d'origine virale est très contagieuse et parfois mortelle pour les porcs mais sans danger pour l'être humain. La viande de porc peut être également consommée sans danger», a indiqué vendredi le vétérinaire cantonal neuchâtelois dans un communiqué.

Le Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) induit pour l'animal des problèmes au niveau de la reproduction, avec des baisses de fertilité, des porcelets chétifs, ainsi que de la fièvre et des symptômes respiratoires (toux, éternuements, difficultés respiratoires). Le mode de transmission s'effectue principalement par contact direct entre les porcs, par le matériel contaminé, par l'insémination artificielle, mais aussi par l'air et le vent.