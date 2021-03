États-Unis : Une maman se pointe avec un gant de boxe pour frapper un élève

Une trentenaire a aidé sa fille à tabasser une camarade de classe, jeudi dernier en Floride.

Une mère de famille a été arrêtée jeudi dernier à Jacksonville (Floride) pour maltraitance d’un enfant avec une arme spéciale ou personnelle. Edith Riddle et sa fille avaient rendez-vous avec le vice-principal du collège pour évoquer les «accès de violence» de l’élève. La femme de 34 ans est entrée dans l’établissement avec un gant de boxe à la main gauche. Étrangement, elle a expliqué qu’il était collé à son poignet et qu’elle ne parvenait pas à le retirer.

Une fois l’entretien terminé, la trentenaire et sa fille se sont rendues dans la cafétéria de l’école. Là, la collégienne s’en est violemment prise à une camarade de classe, la poussant au sol et lui assénant des coups de poing. Rapidement, sa mère est arrivée en renfort, frappant à son tour la jeune fille, étendue au sol, explique First Coach News. La victime, qui souffrait d’abrasions aux genoux et aux avant-bras, a été hospitalisée le temps d’un contrôle. Ses parents comptent porter plainte contre Edith Riddle.