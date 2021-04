Etats-Unis : Une maman ours tente de faire traverser la route à ses petits

Fraîchement sortie de sa tanière hivernale, une ourse noire du Connecticut avait fort à faire pour faire traverser la route à ses quatre oursons, alors que les voitures s'entassaient dans les deux sens.

La vidéo, tournée le 27 mars, montre les difficultés que cette maman ours a rencontrées, le quatrième ourson refusant de traverser et essayant plutôt d'escalader un poteau électrique. Quatre oursons, c'est beaucoup pour un ours, un animal qui doit habituellement s'occuper de seulement deux ou trois.