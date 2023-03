France: une manif contre des réserves d’eau agricoles menace de s’embraser

Plus d’un millier de manifestants sont déjà arrivés vendredi, de nombreux groupes encagoulés et habillés en noir. Les autorités s’attendent à la venue dans les Deux-Sèvres samedi, de 7000 à 10’000 opposants, dont un millier de militants radicaux.

Les autorités s’attendent à la venue dans le département, samedi, de 7000 à 10’000 opposants, dont un millier de militants radicaux. Plus d’un millier de manifestants sont déjà arrivés vendredi, de nombreux groupes encagoulés et habillés en noir, ont constaté des journalistes de l’AFP.

«Nous verrons des images extrêmement dures parce qu’il y a une très grande mobilisation de l’extrême gauche et de ceux qui veulent s’en prendre aux gendarmes et peut-être tuer des gendarmes et tuer les institutions», a affirmé le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin sur la chaîne de télévision CNEWS.