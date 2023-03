Zurich : Une manif féministe non autorisée a mis le centre-ville sous tension

La police de Zurich avait lancé son avertissement samedi en début d’après-midi: «ce rassemblement ne bénéficie d’aucune autorisation et y participer est répréhensible». Cela n’a pas empêché environ 1500 personnes, masquées pour la plupart, de s’y rendre et de former un cortège à travers le centre-ville.