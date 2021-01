Pays-Bas : Une manifestante visée à bout portant par un canon à eau

Lors des heurts survenus dimanche à Eindhoven en marge d’une manifestation contre le couvre-feu, une femme a été blessée par les forces de l’ordre. Les images font polémique.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a condamné lundi les heurts accompagnés de pillages qui ont éclaté la veille dans plusieurs villes des Pays-Bas, en marge de manifestations contre le couvre-feu en vigueur pour lutter contre la pandémie. «C’est inadmissible. Toute personne normale ne peut qu’observer avec horreur» ce qu’il s’est passé, a affirmé Rutte, au cours d’une interview donnée lundi à plusieurs médias du pays. «C’est de la violence criminelle et nous allons la traiter comme telle», a-t-il prévenu.

Au moins 250 personnes ont été arrêtées dans tout le pays en marge des rassemblements émaillés de violence, selon la télévision publique NOS. Des incidents ont été signalés dimanche, notamment à Amsterdam, Eindhoven, La Haye, Breda, Arnhem, Tilbourg, Enschede, Appeldoorn, Venlo et Ruremond. A Eindhoven, dans le sud du pays, plusieurs véhicules ont été incendiés et des commerces de la gare centrale ont été pillés, selon la télévision régionale Omroep Brabant.

«Nous nous dirigeons vers une guerre civile»

Des images circulant sur les réseaux sociaux font polémique: elles montrent la police d’Eindhoven se servant d’un canon à eau pour neutraliser une manifestante. Touchée au visage, la Néerlandaise est projetée contre un mur avant de se relever, la tête en sang, et de quitter les lieux. Sur Facebook, la victime affirme avoir souffert d’une «fracture du crâne» et s’être fait poser «15 points de suture» rapporte HLN . Les raisons qui ont poussé les forces de l’ordre à agir de la sorte sont, pour l’heure, floues.

Sur les images de l’incident, la manifestante et son compagnon ne semblent en tout cas pas présenter de menace particulière. De nombreux internautes dénoncent une «brutalité policière», voire une «tentative d’homicide». «Je pense que si on va sur ce chemin, nous nous dirigeons vers une guerre civile», a déclaré dimanche devant les caméras de télévision le maire d’Eindhoven John Jorritsma, qualifiant les personnes présentes au rassemblement de «lie de la société» et suggérant la nécessité d’une intervention de l’armée.