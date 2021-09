Thaïlande - Une manifestation à Bangkok marque les 15 ans du coup d’État de 2006

Une douzaine de coups d’État militaires

M. Thaksin avait été porté au pouvoir principalement par les «chemises rouges», affirmant défendre la classe ouvrière et paysanne, qui a bénéficié de l’instauration de nouvelles mesures telles qu’un système de santé universel. Il était en revanche haï et traité de populiste par les élites de Bangkok et par les militaires, et avait été accusé à de nombreuses reprises de corruption.