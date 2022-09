Zurich : Une manifestation accuse la police de racisme structurel

Un peu plus d’un an après la mort d’un homme, abattu par un policier à Morges (VD) ( voir encadré), l’alliance «Justice4Nzoy» a lancé un appel à manifester à Zurich contre le racisme. Les organisateurs de cette manifestation considèrent que l’action des policiers le 30 août 2021 a été une attitude agressive et ils critiquent le fait qu’il y ait eu des tirs répétés. Ils accusent, par conséquent, la police et la justice de racisme structurel.