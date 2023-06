Pologne: manifestation antigouvernementale à Varsovie

Les manifestants protestaient contre le parti nationaliste populiste au pouvoir, Droit et Justice (PiS), et son chef Jaroslaw Kaczynski.

Une foule énorme est descendue dimanche dans les rues de Varsovie à l’appel de l’opposition, pour une manifestation antigouvernementale, «la plus grande depuis une trentaine d’années», selon les organisateurs, qui attendaient 300’000 personnes. Mais l’affluence était de mise. «L’Hôtel de Ville estime (la participation) à 500’000 en ce moment», a déclaré à l’AFP Jan Grabiec, le porte-parole des organisateurs de la grande marche, qui semble être la plus grande dans ce pays depuis la chute du communisme en 1989.

Venus de toute la Pologne, les manifestants – arborant les couleurs polonaises blanc et rouge et celles de l’Union européenne – ont répondu à l’appel du chef du principal parti d’opposition centriste (Plateforme civique, PO), l’ancien chef du Conseil européen Donald Tusk, pour protester contre «la vie chère, l’escroquerie et le mensonge, en faveur de la démocratie, des élections libres et de l’UE».