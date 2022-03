8 mars : Une manifestation de femmes non autorisée annoncée à Zurich

L’alliance «8. März United» a lancé un appel à manifester ce samedi dans les rues de Zurich en amont du 8 mars. La police est au courant et se prépare en conséquence.

Mardi 8 mars, c’est la Journée internationale des droits de la femme. En amont, l’alliance «8. März United» a lancé sur ses réseaux sociaux un appel pour une manifestation non autorisée ce samedi. L’objectif de l’alliance est de «rassembler notre colère contre l’exploitation, la discrimination et l’oppression et nous engager ensemble pour une société émancipatrice».

La police municipale de Zurich est au courant de la situation et se prépare en conséquence. «Nous suivons en permanence l’évolution de la situation», explique son porte-parole, Marc Suber. Les forces de l’ordre ne donnent pas de précisions sur les éventuelles interventions prévues ni sur les effectifs qui seront déployés cet après-midi. L’année dernière, des manifestions non autorisées avaient déjà eu lieu à Zurich et avaient conduit à des affrontements entre la police et les manifestantes.