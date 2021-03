Manifestation 8 mars : Une manifestation non autorisée devient une fête sauvage

À Bâle, 1000 à 2000 personnes ont manifesté pour les droits de la femme. La mobilisation s’est temporairement transformée en fête sauvage sous le viaduc de Heuwaage en pleine heure de pointe.

La J ournée internationale des droits des femmes du 8 mars 2021 a été fêtée comme il se doit à Bâle. Lundi soir, un rassemblement non autorisé a toutefois provoqué des embouteillages aux alentours de 18 heures 30 , comme l’a rapporté la « Basler Zeitung » .

Un slogan aux airs anarchistes résonnait sous les arches du viaduc: « Ni Dieu, ni État, ni patriarcat! » Les femmes prenaient la parole l ’ une après l ’ autre dans un mégaphone. Elles appelaient à plus d’engagement contre les discriminations et témoignaient de leur expérience du sexisme quotidien.

Manifestation non autorisée