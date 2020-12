France : Une manifestation «pour les droits sociaux et libertés»

A Paris, ce samedi, des milliers de civils se rassemblent à l’origine contre la précarité. Mais le mouvement s’est étoffé et proteste contre les violences policières.

Sous une pancarte demandant «retrait de la loi Sécurité globale», le secrétaire général du syndicat CGT Philippe Martinez a estimé que les causes convergeaient: «Il n’y a pas d’opposition entre les libertés publiques et individuelles et le fait de se battre contre la précarité et le chômage, surtout dans la période», a-t-il déclaré à l’AFP, en citant les «abus des employeurs» et «les plans sociaux qui tombent».