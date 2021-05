Glasgow : Une manifestation sauve des hommes de l’expulsion en plein Aïd

En Écosse, les habitants d’un quartier se sont mobilisés pour sauver deux hommes des griffes des services de l’immigration à la fin du ramadan, en entourant un fourgon officiel.

Plus de 200 personnes ont entouré le fourgon des services de l’immigration.

Encadrés par un important dispositif policier, plus de 200 manifestants ont entouré toute la journée un fourgon des services d’immigration, scandant «Laissez nos voisins tranquilles, laissez-les partir . »

Relâchés pour le moment

«Afin de garantir la sécurité, la santé publique et le bien-être des personnes impliquées dans cette arrestation et dans la manifestation», la police écossaise a annoncé avoir «pris la décision opérationnelle de relâcher les hommes détenus par les services d’immigration britanniques et de les rendre pour le moment à leur communauté».