La rénovation énergétique des bâtiments bénéficiera cette année, au bout du lac, d’un fond de 34 millions de francs. Améliorer le domaine bâti, très énergivore, «est un levier essentiel pour sortir Genève des énergies fossiles», a souligné le Département du territoire dans un communiqué publié ce lundi. Cette manne provient en majeure partie de Confédération (19,2 mios), le reste est financé à part quasi égale entre le Canton et les Services industriels. Adopté le mois passé, le plan directeur de l'énergie 2020-2030 vise aussi à développer les réseaux thermiques dans les bâtiments et à valoriser les énergies renouvelables et locales.