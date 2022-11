Une manne fiscale surprise de 244 millions apparaît à Genève

Genève : Une manne fiscale surprise de 244 millions apparaît

Le Canton a revu à la hausse ses prévisions liées aux impôts. Le déficit pourrait fondre, et les fonctionnaires obtenir annuité et indexation.

C’est désormais une habitude. En septembre, les autorités de la Ville et du Canton projettent un large déficit. Durant l’automne, les prévisions fiscales s’améliorent et la douloureuse rétrécit. Mercredi, la Ville de Genève annonçait ainsi des rentrées d’impôts supérieures de 27 millions de francs aux projections initiales. Jeudi, la suite logique intervenait au niveau cantonal: 244 millions de francs sont apparus. Il faut certes en retrancher 117 millions en raison d’un versement de la Banque nationale (BNS) qui n’arrivera pas, mais il reste malgré tout 127 millions, ont rapporté la « Tribune de Genève » et « Le Courrier ».

Cette manne pourrait servir à réduire le déficit annoncé pour 2023, qui atteignait jusqu’à présent 420 millions de francs. Une partie pourrait aussi être utilisée pour offrir une meilleure indexation aux fonctionnaires (plus de 2% au lieu du 1,35% prévu) et leur verser une annuité (initialement supprimée), mais en la décalant de six mois. Des discussions sont en cours entre le Conseil d’Etat et les syndicats.